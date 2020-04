Coronavirus | un farmaco per il tumore alla prostata contro il Covid

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Unusato per la cura delpotrebbe essere efficaceil. La scoperta nei laboratori di Ricerca di Padova Sono giorni frenetici per i ricercatori di tutto il mondo, impegnati nella indagine spasmodica di unche possa curare dal. Tante e diversificate le sperimentazioni in atto in ogni parte del globo, specie in Italia, dove ci si affanna per trovare una terapia in grado di frenare ilnell'attesa di un vaccino debellante. Nuove speranze giungono dai laboratori di ricerca nostrani che si confermano, per l'ennesima volta, una eccellenza indiscussa della rete sanitaria nazionale. Tra i vari approccilogici al vaglio degli esperti, merita una menzione degna di nota quello testato dal team della Fondazione per la Ricerca biomedica avanzata (Vimm, Istituto Veneto medicina molecolare) del ...