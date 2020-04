Commissariare la Lombardia sarebbe il giusto epilogo di due mesi di malagestione

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In un’intervista a Le Monde, lo scrittore Roberto Saviano ha criticato il modellonella gestione dell’emergenza Covid-19. “La regione si è dimostrata la meno preparata ad affrontare la pandemia, con scelte a cui i suoi leader dovranno rispondere prima o poi”, ha dichiarato, facendo adirare il capo politico nazionale della giunta leghista locale, Matteo Salvini. “È senza vergogna“, ha chiosato il leader del Carroccio, dimenticando che lui stesso poche settimane fa sulle pagine di un altro giornale straniero, El Pais, si era lanciato in un forte attacco contro il modello Italia e, dunque, contro la gestione della crisi sanitaria da parte del governo giallorosso. Al di là dell’incoerenza della polemica, quel che Salvini fa finta di non vedere è che il problema italiano è, innanzitutto, un problema ...

A Milano stanno tuttora morendo 90 residenti al giorno, in alcuni paesi del bergamasco i decessi nel periodo sono cresciuti fino al 2mila per cento rispetto allo scorso anno, mentre più in generale in ...Salvini: "Inaccettabile aggressione ai cittadini lombardi" "Mamma mia, è emergenza in corso con centinaia di bare e c'è qualcuno che vuole commissariare la Lombardia? E' veramente triste....", Lo ha ...