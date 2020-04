Cari sindaci | dopo il Coronavirus serve una mobilità nuova

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020), siamo d’accordo con voi quando chiedete al Governo cinque miliardi per le casse dei Comuni svuotate dal lockdown di questi mesi. Siamo d’accordo che ci sarà bisogno di risorse straordinarie per far fronte ad una lenta riapertura piena di incognite eca di nuove regole. Il problema è cosa fare con questi quattrini. Perché a noi non piacerebbe tornare nelle stesse città che abbiamo lasciato i primi di marzo. Intendiamoci, le nostre sono le città più belle del mondo, ma sono anche le più congestionate, tra le più disorganizzate e le più difficili da vivere.E soprattutto sono le città più piene di automobili: in Italia si contano 60 auto ogni 100 abitanti. E questi problemi, ahinoi, potrebbero acuirsi drammaticamente dal giornola riapertura. Basti pensare agli effetti delle ...