Calciomercato Milan, le richieste di Rangnick (Di mercoledì 15 aprile 2020) Calciomercato Milan, le richieste di Rangnick. Si parte dai giovani italiani o dalle promesse della Bundesliga Il futuro di Stefano Pioli è in bilico, ma a quanto pare la dirigenza rossonera sta già guardando all’immediato futuro, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Le richieste di Rangnick – si legge – riguarderebbero un giocatore per reparto. La prima scelta cade sui giovani: o italiani come Tonali o Meret, o giovani promesse della Bundesliga. Il budget, stando a quanto riportato, non sarebbe un ostacolo per la società. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato - scambi per Juventus e Milan. L’Atalanta fa sul serio e guarda in Francia

Calciomercato Milan/ Gazidis prepara un tesoretto per l'estate : 35 mln da investire

Un tesoretto per il calciomercato : Milan - le strane conseguenze del coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020), ledi. Si parte dai giovani italiani o dalle promesse della Bundesliga Il futuro di Stefano Pioli è in bilico, ma a quanto pare la dirigenza rossonera sta già guardando all’immediato futuro, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Ledi– si legge – riguarderebbero un giocatore per reparto. La prima scelta cade sui giovani: o italiani come Tonali o Meret, o giovani promesse della Bundesliga. Il budget, stando a quanto riportato, non sarebbe un ostacolo per la società. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : Milan, la volontà di Donnarumma e il rinnovo: gli scenari - SkySport : ULTIM'ORA MILAN Bonaventura: si va verso il non rinnovo Scadrà a giugno prossimo, dopo 6 anni con il club #SkySport… - achraffalhi41 : RT @cmdotcom: #Milan, è sfida alla #Lazio per #Szoboszlai: il 'piccolo #Milinkovic' convince anche #Gazidis - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @SPORTBILD: @LFC avanti su @TimoWerner, ma ... - #ACMilan #Milan #weareacmilan… - sportli26181512 : Milan, obiettivo Meret in caso di addio di Donnarumma: Con Gigio Donnarumma che potrebbe lasciare il Milan in estat… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Maldini detta le condizioni per restare, ma il Milan... Calciomercato.com Mexes: «Il gol alla Lazio quando ero al Milan? Ci tenevo, mi sentivo romanista»

L’ex difensore della Roma, Philippe Mexes ha ripercorso la sua carriera in un’intervista per il Corriere dello Sport e, tra i vari aneddoti, ha raccontato anche della rete siglata contro la Lazio ai ...

Calciomercato Milan, le richieste di Rangnick

Il futuro di Stefano Pioli è in bilico, ma a quanto pare la dirigenza rossonera sta già guardando all’immediato futuro, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Le richieste di Rangnick – ...

L’ex difensore della Roma, Philippe Mexes ha ripercorso la sua carriera in un’intervista per il Corriere dello Sport e, tra i vari aneddoti, ha raccontato anche della rete siglata contro la Lazio ai ...Il futuro di Stefano Pioli è in bilico, ma a quanto pare la dirigenza rossonera sta già guardando all’immediato futuro, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Le richieste di Rangnick – ...