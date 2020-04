Biscottini alle mele | morbidissimi | pronti all’assaggio in meno di 30 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Isono dei morbidi dolcetti golosi e veloci da preparare: la frolla non ha bisogno di riposare, non vi servono mixer, sbattitori, impastatrici ma solo una forchetta! Niente formine, stampini, mattarelli, righe e bilance: si dosano con un cucchiaio senza avere troppa cura che siano tutti uguali, anzi essere irregolari è la loro caratteristica! Si impastano indi 10 minuti, cuociono in 20, e una volta, vengono polverizzati con poco zucchero a velo e cannella in polvere! Non contengono burro, ma tanta frutta in pezzi, non pesano quindi sulla linea!!! Gustateli ancora tiepidi per merenda o riponeteli in contenitore ermetico per servirvene quando più vi aggrada: manterranno la loro fragranza per parecchi giorni… sempre che siate in grado di metterli al sicuro, altrimenti spariranno in un battibaleno. Curiose? Iniziamo!...