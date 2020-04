Alta tensione sul Mes. M5s: "Il Pd va contro Conte'" (Di mercoledì 15 aprile 2020) E' Alta tensione nella maggioranza sul ricorso al fondo salva Stati (Mes), con il Movimento 5 stelle, contrario, che accusa il Pd, favorevole, di "mettere in discussione la linea del governo e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte". Mentre il premier, in vista dell'accordo finale che dovrebbe arrivare dal Consiglio europeo del 23, è concentrato sulla trattativa e proseguono, intensi, i contatti diplomatici avviati dal governo, il dibattito interno alla maggioranza si infiamma al punto da spingere il Pd a dover chiarire che "il governo non rischia la crisi". Il tema è l'accordo raggiunto in sede di Eurogruppo che ha dato il via libera all'uso, tra gli altri strumenti (Bei, Bce e Sure), di fondi del Mes, a zero condizionalità e limitatamente alle spese sanitarie. All'indomani dell'intesa, Conte ha chiarito che la linea del governo è di non ricorrere ... Leggi su agi "Aveva da fare?" - "Speriamo non ci sia un'altra pandemia". Berlinguer-Renzi - volano gli stracci (con clamorosa gaffe). Alta tensione

Coronavirus in carcere - choc a Caserta : contagiati altri tre detenuti - alta tensione

Torna alta la tensione tra maggioranza e opposizione sul decreto Cura Italia (Di mercoledì 15 aprile 2020) E'nella maggioranza sul ricorso al fondo salva Stati (Mes), con il Movimento 5 stelle, contrario, che accusa il Pd, favorevole, di "mettere in discussione la linea del governo e del presidente del Consiglio Giuseppe". Mentre il premier, in vista dell'accordo finale che dovrebbe arrivare dal Consiglio europeo del 23, è concentrato sulla trattativa e proseguono, intensi, i contatti diplomatici avviati dal governo, il dibattito interno alla maggioranza si infiamma al punto da spingere il Pd a dover chiarire che "il governo non rischia la crisi". Il tema è l'accordo raggiunto in sede di Eurogruppo che ha dato il via libera all'uso, tra gli altri strumenti (Bei, Bce e Sure), di fondi del Mes, a zero condizionalità e limitatamente alle spese sanitarie. All'indomani dell'intesa,ha chiarito che la linea del governo è di non ricorrere ...

Agenzia_Italia : Alta tensione sul #Mes. #M5s accusa il #Pd di voler mettere in discussione #Conte. - ComunistaRosso : RT @Agenzia_Italia: Alta tensione sul #Mes. #M5s accusa il #Pd di voler mettere in discussione #Conte. - dan_ceres : RT @Agenzia_Italia: Alta tensione sul #Mes. #M5s accusa il #Pd di voler mettere in discussione #Conte. - mauro_vicini : RT @Agenzia_Italia: Alta tensione sul #Mes. #M5s accusa il #Pd di voler mettere in discussione #Conte. - Il_Collo : RT @Agenzia_Italia: Alta tensione sul #Mes. #M5s accusa il #Pd di voler mettere in discussione #Conte. -