25°C in meno! E' pura FOLLIA METEO (Di mercoledì 15 aprile 2020) La giornata di martedì è stata caratterizzata dal passaggio di un impressionate fronte freddo sull'Europa centro-orientale. Alcune zone del vecchio continente hanno subito variazioni di temperatura imponenti, passando letteralmente dalla primavera inoltrata al pieno inverno. Per darvi un'idea, si è passati dai 25°C di Pasquetta agli 0°C di martedì mattina! Il tutto in poco più di 12 ore... Il crollo termico è stato accompagnato anche dalle precipitazioni, che come previsto hanno assunto carattere nevoso soprattutto nella penisola balcanica e le nevicate sono state capaci di spingersi senza grossi problemi in direzione delle aree pianeggianti. La variazioni più consistenti, da vero capogiro, si sono verificate in alcune aree dei Balcani settentrionali, nell'Ungheria occidentale, nell'Austria orientale, nella ...

