Salvini, 'Mes è come andare dallo strozzino' (Di martedì 14 aprile 2020) Matteo Salvini sul Mes: "Concede prestiti a tasso di usura, come quando vai dallo strozzino". Meloni: "Consegnate chiavi della città agli assalitori". Matteo Salvini torna a parlare del Mes e torna ad appellarsi al premier Giuseppe Conte, criticato nuovamente per la conferenza stampa nella quale ha puntato il dito proprio contro il leader leghista e contro Giorgia Meloni. Caso Mes, Salvini: "Il sistema concede prestiti a tasso di usura, come quando si va dallo strozzino" "Speriamo che le nostre denunce e segnalazioni servano perché il Mes concede prestiti a tasso da di usura, come quando si va dallo strozzino", ha dichiarato Matteo Salvini sul Mes. Roma 28/08/2019 – consultazioni Quirinale / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Matteo SalviniIl nuovo attacco di Salvini a Conte Il leader ...

