' RicarichiAmo chi è in prima linea' | così Duracell sostiene Cesvi

Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - L'emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova l'intero territorio nazionale. La Regione Lombardia ha visto il picco più alto di contagi e la provincia di Bergamo è quella che sta registrando le statistiche più preoccupanti. E proprio alla città orobica Duracell dedica l'iniziativa "RicarichiAmo chi è in prima linea": una donazione iniziale di 50.000 di euro e una raccolta fondi che serviranno ad alimentare la campagna avviata da Cesvi in favore dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, dell'Ospedale da campo degli Alpini di Bergamo e a tutela delle persone anziane e più fragili che vivono nelle zone più colpite dall'epidemia. Contribuire è semplice: andando sul sito https://www.Cesvi.org/Duracell-per-Cesvi/, Duracell farà una donazione extra di 2 euro al Cesvi per ogni acquisto di ...

