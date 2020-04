Municipio VIII: forze politiche tutte unite per solidarietà (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Il Consiglio del Municipio Roma VIII ha approvato all’unanimita’ un atto che esprime la necessita’ di rendere istituzionale il progetto gia’ avviato Municipio Solidale e di un tavolo di confronto tra i gruppi consiliari del Municipio Roma VIII”. Lo dichiarano i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari del Municipio Roma VIII, Cittadini per Ciaccheri, FdI, Lega, Leu, M5S, PD e Super 8. “Un ringraziamento particolare per la collaborazione di chi in questi giorni ha collaborato con me per riavviare l’attivita’ istituzionale del Consiglio del Municipio Roma VIII e ha visto oggi il Consiglio unito nell’approvazione di un atto che riconosce l’impegno di tutti e tutte per il progetto Municipio Solidale”. Cosi’ la Presidente del Consiglio del ... Leggi su romadailynews Ciaccheri : Municipio VIII e Cna uniti per attività produttive

Municipio VIII - Sos Antiviolenza donne con BeFree

Ama, sanificate aree dei mercati rionali

via Capponi e Quadraro (Municipio VII); di Grotta Perfetta, Montagnola e Garbatella (Municipio VIII); Laurentino (Municipio IX). Sempre nella giornata di ieri sono proseguite le operazioni a ciclo ...

