Luca Lanticina | fidanzato Ema Kovac L' ombra di Gennaro Lillio si dissiperà?

(Di martedì 14 aprile 2020)Ema: i due stanno ancora insieme? Le voci su una storia consi fanno sempre più insistenti per la splendida ragazza.

Ultime Notizie dalla rete : Luca Lanticina

YouMovies

Dalle nozze in arrivo alla possibile rottura: Luca Lanticina è ancora il fidanzato di Ema Kovac? L’ex Madre Natura e e il fidanzato potrebbero essere infatti in crisi, anche se per adesso rimane tutto ...Ema Kovac ha dimenticato il fidanzato Luca Lanticina? L’ex Madre Natura di Ciao Darwin era prossima alle nozze ma l’arrivo di Gennaro Lillio pare aver smosso le acque: ecco cosa è successo. Questa ...