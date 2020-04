La sottosegretaria Zampa: “Il calcio non è una priorità, difficile ripartire” (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non credo che la ripresa dei campionati sia un dibattito prioritario, vedo molto difficile una ripartenza”. A dirlo è stata la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, che rispondendo alle domande poste dai giornalisti di Rainews24 ha spento l’entusiasmo di chi sogna un ritorno alla normalità per lo sport: “Vedremo gli stadi pieni solo quando saremo in piena sicurezza, cioè quando ci sarà un vaccino”. Secondo la sottosegretaria anche il capitolo porte chiuse, dunque, può essere rimandato: “Penso che se si aspetta un altro mese non succede nulla di catastrofico. Se le società saranno in grado di farlo, si valuteranno le proposte. Non dico di no e non sta me decidere, ma non credo che sia una questione centrale”, ha concluso Zampa. L'articolo La ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - la sottosegretaria Zampa alla Vita in diretta : "Focolai e zone rosse - cosa fare ora"

