I decessi non accennano a scendere, altro bollettino drammatico: si torna ai numeri delle scorse settimane (Di martedì 14 aprile 2020) Il numero di morti a causa del coronavirus resta elevato: nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 602 persone (ieri, lunedì 13 aprile, le vittime erano state 566), arrivando a un totale di decessi 21.067. Lo afferma Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, nel consueto appuntamento delle 18. Calano invece i ricoverati in terapia intensiva che raggiungono le 3186 persone, 74 meno di ieri. Buone notizie per quanto riguarda i guariti che raggiungono quota 37.130, per un aumento in 24 ore di 1.695 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.224 persone). Diminuiscono anche le cifre legate ai malati. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 675 (ieri erano 1363) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.972 (ieri 3153). In totale i tamponi sono stati 26.779 tamponi, a fronte dei 36.717 ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus bollettino 14 aprile 2020 : scende il numero dei nuovi casi ma non dei decessi. I morti sono 602

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Rezza : “Non arriveremo a contagi zero a maggio”. Cresce il numero di decessi

20.465 decessi. Prof. Rezza. “Oltre 20 giorni tra contagio e morte”. Non a scuole e campionato (Di martedì 14 aprile 2020) Il numero di morti a causa del coronavirus resta elevato: nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 602 persone (ieri, lunedì 13 aprile, le vittime erano state 566), arrivando a un totale di21.067. Lo afferma Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, nel consueto appuntamento18. Calano invece i ricoverati in terapia intensiva che raggiungono le 3186 persone, 74 meno di ieri. Buone notizie per quanto riguarda i guariti che raggiungono quota 37.130, per un aumento in 24 ore di 1.695 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.224 persone). Diminuiscono anche le cifre legate ai malati. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 675 (ieri erano 1363) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.972 (ieri 3153). In totale i tamponi sono stati 26.779 tamponi, a fronte dei 36.717 ...

lorepregliasco : Il prof. Rezza dice che oggi vediamo i contagi di 15-20 giorni fa. Capisco per i decessi, ma per i nuovi casi non è… - RegioneLazio : #Coronavirus - Oggi non si riscontrano decessi nelle Asl di Viterbo, Rieti e Frosinone - LaStampa : Sarebbero micro-trombosi, dunque problemi cardiovascolari e non polmonari a portare alla morte. - luigimontanino2 : @Cartabellotta Praticamente se si incrocia morti e terapia intensiva, stanno liberando posti a discapito dei decessi, non è un buon segno - Affaritaliani : Nel Lazio 143 nuovi positivi più 16 decessi e 25 guariti Dramma anziani: 2 casi su 3 sono in Rsa e case di riposo T… -

Ultime Notizie dalla rete : decessi non Coronavirus, superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia, calano ancora le persone in terapia intensiva la Repubblica Franco Lauro è morto, aveva appena 58 anni: il giornalismo sportivo italiano è in lutto

Il noto conduttore televisivo e telecronista sportivo, appassionato di calcio e di basket, aveva 58 anni al momento del decesso. Le cause della sua morte non sono ancora note, non sono state precisate ...

Coronavirus Covid-19: Protezione civile, attualmente 104.291 persone positive e 37.130 guariti. 602 decessi in più di ieri

Il numero dei decessi registrato oggi è di 602, per un totale di 21.067 ... che oggi ha definito il volontariato di Protezione civile “il cuore pulsante dell’Italia più bella, una risorsa a cui non ...

Il noto conduttore televisivo e telecronista sportivo, appassionato di calcio e di basket, aveva 58 anni al momento del decesso. Le cause della sua morte non sono ancora note, non sono state precisate ...Il numero dei decessi registrato oggi è di 602, per un totale di 21.067 ... che oggi ha definito il volontariato di Protezione civile “il cuore pulsante dell’Italia più bella, una risorsa a cui non ...