GF Vip | Patrick Pugliese e Andrea Denver svelano scene mai andate in onda

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020) Grande Fratello Vip 4,lepiù imbarazzanti maiinI due ex gieffinihanno fatto una diretta Instagram grazie alla quale hanno intrattenuto un po’ di loro seguaci. La oro è stata un’iniziativa molto simpatica e diversa da tutte le altre, hanno infatti ripercorso insieme l’avventura condivisa, in particolare ricordando tutti i momenti più belli e divertenti rivelando cose edel tutto inedite. In modo specifico i due protagonisti hanno raccontato degli scherzi e alcuni momenti particolari che la regia non ci ha mostrato per diversi motivi. Per prima cosa però i due amici all’inizio della diretta si sono congratulati a vicenda per il modo in cui hanno giocato,ha rivolto adquesta dedica: “Devo farti i miei complimenti. Sei ...