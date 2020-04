Desperados III | svelata la Collector' s Edition comprensiva di Season Pass | cinque

Leggi su eurogamer

(Di martedì 14 aprile 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Mimimi Games e il publisher THQ Nordic, hanno presentato ufficialmente la'sdiIII, titolo stealth/tattico in tempo reale, in arrivo nel corso dell'estate 2020.InIII assumeremo il controllo di una banda di criminali, trasformandoli in un gruppo altamente funzionale di improbabili eroi ed eroine, uniti per salvare il selvaggio West da una minaccia incombente.Questa speciale edizione sarà piena di contenuti fisici extra, fra cui delle mini statuine e perfino un carillon che suona un tema della colonna sonora di gioco. Qui di seguito vi riportiamo il comunicato stampa fornito dagli sviluppatori, insieme ad un trailer di presentazione della's: