CR7 torna in Italia dopo oltre un mese | dovrà rimanere in isolamento per 14 giorni

(Di martedì 14 aprile 2020) Nei prossimiCristiano Ronaldo dovrebbe lasciare Madeira per fare rientro a Torinoun

infoitsport : Dybala torna nella élite del calcio mondiale: Entra nella Top 15. Davanti a tutti c’è Mbappé, CR7 è terzo - _f3lipee : RT @Gazzetta_it: .@PauDybala_JR torna nella Top 15 mondiale. Davanti a tutti c'è Mbappé, @Cristiano #Ronaldo è terzo - FSabathier : RT @Gazzetta_it: .@PauDybala_JR torna nella Top 15 mondiale. Davanti a tutti c'è Mbappé, @Cristiano #Ronaldo è terzo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@PauDybala_JR torna nella Top 15 mondiale. Davanti a tutti c'è Mbappé, @Cristiano #Ronaldo è terzo - _juvenews : Dybala torna nella Top 15 mondiale. Primo Mbappé, CR7 è terzo -

Ultime Notizie dalla rete : CR7 torna

Blasting News Italia

Ma per il portoghese è arrivato il momento di rientrare a Torino. secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, CR7 dovrebbe rientrare in Italia entro il fine settimana. Poi dovrà osservare le due ...Nei prossimi giorni Cristiano Ronaldo dovrebbe lasciare Madeira per fare rientro a Torino dopo oltre un mese. Il portoghese, nel weekend, salirà su un aereo con direzione Italia dove al suo arrivo ...