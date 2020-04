Coronavirus | Ercolano in 3D | su facebook le domus più importanti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 aprile 2020) Il Parco Archeologico dilancia una nuova esperienza immersiva: “Herculaneum 3D Scan”. Ogni settimana, nell’ambito della programmazione social del Mercoledì dei Lapilli, i visitatori potranno entrare virtualmente in una nuova residenza degli antichi ercolanesi, ammirarne i dettagli costruttivi ed interagire con strumenti specifici con l’ambiente virtuale. “Herculaneum 3D Scan” nasce dalla volontà di condividere con la comunità, sia essa quella propriamente scientifica, degli addetti ai lavori che del pubblico più ampio, in anteprima parte della ricchissima banca dati raccolta nell’ambito della pluriennale attività di documentazione e monitoraggio del sito archeologico di. Un esperimento condiviso che esplora non solo le nuove modalità di fruizione virtuale del Bene Culturale ma anche le ...