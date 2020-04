Coronavirus, a Vo’ Euganeo dopo 53 giorni non ci sono più malati (Di martedì 14 aprile 2020) Vo’ Euganeo, questo piccolo centro del Veneto, è stato insieme a Codogno uno dei primi due focolai dell’epidemia di Coronavirus che ben presto si è diffusa in tutta Italia, soprattutto al Nord e al Centro. dopo 53 giorni a Vo’ Euganeo non ci sono più malati. La città di Vo’ Euganeo è stato uno dei primi focolai di Coronavirus in Italia. E quasi a due mesi dall’esplosione dei casi non ci sono più malati di Covid-19. Il sindaco Giuiliano Martini che per quasi due mesi ha affrontato un’emergenza davvero unica nel suo genere ha finalmente dato la notizia che in molti si aspettavano di sentire. E che dà speranza anche al resto d’Italia. Da 53 giorni non ci sono più malati nella città veneta. “L’ultimo ... Leggi su bigodino Vo’ Euganeo Ha Battuto il Coronavirus - Non C’è Più un Contagiato

Vo’ ha sconfitto il coronavirus : dopo 53 giorni non ci sono più malati

Coronavirus : Presidente Corte appello Palermo - ‘In Tribunale nessun giudice positivo’ (Di martedì 14 aprile 2020) Vo’, questo piccolo centro del Veneto, è stato insieme a Codogno uno dei primi due focolai dell’epidemia diche ben presto si è diffusa in tutta Italia, soprattutto al Nord e al Centro.53a Vo’non cipiù. La città di Vo’è stato uno dei primi focolai diin Italia. E quasi a due mesi dall’esplosione dei casi non cipiùdi Covid-19. Il sindaco Giuiliano Martini che per quasi due mesi ha affrontato un’emergenza davvero unica nel suo genere ha finalmente dato la notizia che in molti si aspettavano di sentire. E che dà speranza anche al resto d’Italia. Da 53non cipiùnella città veneta. “L’ultimo ...

RosPalumbo : RT @greenMe_it: Coronavirus, a Vo’ non ci sono più malati dopo 53 giorni. Verso la fine dell’incubo - greenMe_it : Coronavirus, a Vo’ non ci sono più malati dopo 53 giorni. Verso la fine dell’incubo - NatiMontebello : RT @OrphanetIT: ??Buone Notizie?? A Vo' non ci sono più malati, il primo focolaio di #COVID19italia sembra essersi spento?????? - saverio01450738 : RT @OrphanetIT: ??Buone Notizie?? A Vo' non ci sono più malati, il primo focolaio di #COVID19italia sembra essersi spento?????? - PediatriaOggi : RT @OrphanetIT: ??Buone Notizie?? A Vo' non ci sono più malati, il primo focolaio di #COVID19italia sembra essersi spento?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vo’ Il paziente di Vo’ ritorna a casa. È la terza guarigione in Italia Corriere della Sera