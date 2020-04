Castellaci resta prudente | “Difficile riprendere a giocare il 30 maggio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Il professor Enrico Castellacci, presidente della Associazione italiana medici del calcio ed ex responsabile medico della nazionale, segue ormai da settimane la linea della prudenza in merito ad un eventuale ritorno in campo. Lo ha fatto anche in un’intervista ai microfoni di Lady Radio: “Domani si riunirà la Commissione tecnico scientifica per la ripresa del calcio. La Figc deve ovviamente pensare alla ripartenza, vedremo quali saranno le linee guida che saranno stilate da questi esperti, anche se vedo difficile fissare la ripresa del campionato per il 30 maggio. Bisogna vedere anche se le linee guida, che saranno sicuramente molto puntuali e precise, saranno veramente attuabili, perché non tutti hanno a disposizione le strutture necessarie, penso per esempio al calcio delle categorie inferiori”. Rezza ritratta: “Apertura a porte chiuse? ...