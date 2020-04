Arriva la Bora | temporali e termometri giù fino ad 8-10°C

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 14 aprile 2020) Alessandro Ferro Una perturbazione mediterranea interagirà con un fronte freddo dal Nord Europa: piogge eal Centro-Sud e calo termico su tutta Italia, più sensibile sulle adriatiche dove si perderannoa 10 gradi rispetto a Pasquetta. Da giovedì torna l'alta pressione Doppio attacco all'Italia: le condizioni meteo hanno subìto un peggioramento per l'azione contemporanea di correnti umide da ovest ed una discesa fredda dal Nord Europa. Per queste ragioni avremo piogge,giùad 8-10 gradi rispetto ai giorni scorsi. Piogge eal Centro L'anticiclone africano si sta concedendo una pausa: come mostrano le immagini del satellite, l'Italia è quasi interamente coperta da nubi. Si salvano soltanto le regioni settentrionali dove, a parte una diminuzione della temperatura, i cieli risultano in ...