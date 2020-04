Divieti violati anche a Pasquetta. Tra balle e scuse, il più ingegnoso tenta di raggiungere il parco col paracadute (Di lunedì 13 aprile 2020) E anche questa Pasquetta ha registrato le sue violazioni al codice di comportamento imposto dalla quarantena. Persino trasgressioni volanti in sella a un paracadute. Dunque, facendo un rapido bilancio, su oltre 270.000 controlli effettuati, e quasi 14.000 sanzionati a Pasqua, quello che emrge nell’ambito del monitoraggio sul rispetto delle misure di contenimento del coronavirus è, soprattutto, l’inclinazione alla trasgressione originale. Stando al mero calcolo, alloera, dovremo innanzitutto dire che, secondo i dati diffusi dal Viminale, ieri sono state 213.565 le persone e 60.435 le attività sottoposte a controllo. 13.756 i cittadini e 121 i negozianti sanzionati. Per 100 è scattata invece la denuncia per false dichiarazioni. Mentre per 19 positivi al virus, quella per violazione della quarantena. Infine sono stati 16 i ... Leggi su secoloditalia Corteo funebre per il fratello dell'ex boss - violati i divieti a Messina

Coronavirus, a Palermo scatta la festa sui tetti. Sdegno sul web

Giornata movimentata nel quartiere Sperone di Palermo. Nonostante il divieto di assembramento per l’emergenza coronavirus un gruppo di persone ha violato la quarantena e si è radunata sui tetti per ...

