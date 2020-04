A Torino task force di 38 medici e infermieri provenienti da Cuba (Di lunedì 13 aprile 2020) E' atterrato alle 8:55 di questa mattina a Torino il volo di Blue Panorama Airlines con il quale è stato trasportato da L'Avana una delegazione Cubana composta da 38 tra medici e infermieri che saranno impiegati negli ospedali del Piemonte per dare il proprio supporto per l'emergenza da Covid-19. Il volo è stato organizzato in collaborazione con la regione Piemonte, con il sostegno della fondazione 'Specchio dei tempi onlus' e Lavazza. Blue Panorama Airlines, nelle scorse settimane, ha effettuato alcuni rescue flights consentendo a circa 1.200 connazionali di fare ritorno in Italia. "Da Cuba a Torino per sconfiggere il Covid 19. Questa mattina, con le altre autorità, abbiamo accolto una task force di medici dall'Avana che sarà operativa alle Ogr di Torino". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha dato il benvenuto ... Leggi su agi Coronavirus - al via i lavori per l’allestimento dell’”Ospedale Covid” presso le OGR di Torino : partecipa anche una task force dei reparti del Genio dell’Aeronautica Militare [FOTO]

