20.465 decessi. Prof. Rezza. “Oltre 20 giorni tra contagio e morte”. Non a scuole e campionato (Di lunedì 13 aprile 2020) 13 aprile – Aumenta l’incremento giornalieri dei deceduti (oggi 566, a Pasqua furono 431). Cala, per il terzo giorno consecutivo quello dei nuovi positivi (1.363, ieri erano 1.684) e dei ricoverati nelle terapie intensive (3.260, valore in calo per il decimo giorno consecutivo, ieri erano 3.343). In termini assoluti, il conteggio attesta il numero delle vittime a 20.465; i positivi attivi a 103.616; i guariti a 35.425 (solo oggi sono stati 1.224). Sulla ripresa del campionato, il Professore Giovanni Rezza capo del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, ammette: “Da romanista, manderei tutto a monte… Battute a parte, ora non darei parere favorevole alla ripresa, credo che il Comitato tecnico scientifico condivida”. Sui vaccini: “C’è una accelerazione sulla promettente sperimentazione di ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 13 aprile 2020) 13 aprile – Aumenta l’incremento giornalieri dei deceduti (oggi 566, a Pasqua furono 431). Cala, per il terzo giorno consecutivo quello dei nuovi positivi (1.363, ieri erano 1.684) e dei ricoverati nelle terapie intensive (3.260, valore in calo per il decimo giorno consecutivo, ieri erano 3.343). In termini assoluti, il conteggio attesta il numero delle vittime a 20.465; i positivi attivi a 103.616; i guariti a 35.425 (solo oggi sono stati 1.224). Sulla ripresa del campionato, ilessore Giovannicapo del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, ammette: “Da romanista, manderei tutto a monte… Battute a parte, ora non darei parere favorevole alla ripresa, credo che il Comitato tecnico scientifico condivida”. Sui vaccini: “C’è una accelerazione sulla promettente sperimentazione di ...

Sono oltre 20mila le vittime in Italia. Dopo il calo dei decessi registrato ieri, nelle ultime 24 ore sono morte 566 persone (ieri i decessi sono stati 431) che portano il totale a 20.465. Si conferma ...

Cala ancora, per il settimo giorno consecutivo, il numero di persone in terapia intensiva (-83) ma dopo alcuni giorni tornano a salire i ricoveri ...

