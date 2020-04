Sommersi dalla NEVE | spettacolo dal drone

(Di domenica 12 aprile 2020) Ed ecco cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Ne abbiamo già parlato e continueremo a parlarne, perché il freddo continuerà a imperversare in lungo e in largo anche i prossimi giorni. Qui siamo nello stato del Maine, precisamente presso Milo, sommersa. Ma la primavera dov'è? Guastiamoci queste splendide riprese fatto con il. V1

CavalliniMauro : @fremebonda @NuNuZ_00 Eh frem... ci sono anche i vecchi da sfamare. Spesa a casa... te la mandano per ferragosto se… - DavideSorgato : Fino a pochi istanti fa, eravamo sommersi da un terrore panico ('ansia di matrice psicotica' OMS) generato dalla en… - giuseppelovo2 : ASIMOV SCRIVEVA CHE SAREMO SOMMERSI DALLA NOSTRA IMMONDIZIA E SI STA VERIFICANDO PROPRIO COSI' - tronkon_ : RT @giulianol: @Gitro77 @tronkon1 @sciarrone66 @LucaFontana1 @ZioKlint @christian_fsi @LauraCarrese @lucabattanta Purtroppo siamo stati som… - giulianol : @Gitro77 @tronkon1 @sciarrone66 @LucaFontana1 @ZioKlint @christian_fsi @LauraCarrese @lucabattanta Purtroppo siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sommersi dalla

Meteo Giornale

Ed ecco cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Ne abbiamo già parlato e continueremo a parlarne, perché il freddo continuerà a imperversare in lungo e in largo anche i prossimi giorni. Qui siamo nello ...Qui si potrebbe far ricorso a infiniti esempi, dalla musica new age a un’etichetta di jazz raffinato (e non solo ... la coscienza di un ambiente acustico in cui siano nuovamente identificabili una ...