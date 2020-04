Pres FIGC a Sky | A fine mese controlli per allenamenti | il 15 riunione per procedure

(Di domenica 12 aprile 2020) Gabriele Gravina,idente dellaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito ad una possibile ria della Serie A: "I campionati di calcio ricominceranno nel momento in cui ci sarà la garanzia e la tutela d ...

Gabriele Gravina, presidente della FIGC è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito ad una possibile ripresa della Serie A: "I campionati di calcio ricominceranno nel momento in cui ci sarà la ...“Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza – afferma il presidente Gravina – il mondo del calcio si deve far trovare pronto. Sono stati anche discussi i protocolli riguardanti ...