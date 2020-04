Novara, mascherine tricolori ai sindaci della provincia: in prima linea contro un virus subdolo (Di domenica 12 aprile 2020) Il presidente della provincia di Novara e sindaco di Trecate, Federico Binatti (FdI), ha annunciato su Fb l’iniziativa del dono di mascherine tricolori ai sindaci del Novarese. Un dono simbolico in un momento d’emergenza per esprimere riconoscenza ai sindaci che sono in prima linea nella battaglia contro il Covid19. mascherine tricolori a 87 sindaci “Come presidente della provincia di Novara e come sindaco – scrive Binatti – ho voluto manifestare a livello personale la mia gratitudine e riconoscenza ai primi cittadini degli ottantasette Comuni del nostro territorio. Per l’impegno e l’abnegazione con la quale ogni giorno, da oltre un mese, affrontano l’emergenza. Nei prossimi giorni sarà a loro consegnata da parte mia una mascherina realizzata con i colori della nostra bandiera in segno di onore, di orgoglio e di senso di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 aprile 2020) Il presidentedie sindaco di Trecate, Federico Binatti (FdI), ha annunciato su Fb l’iniziativa del dono diaidel Novarese. Un dono simbolico in un momento d’emergenza per esprimere riconoscenza aiche sono innella battagliail Covid19.a 87“Come presidentedie come sindaco – scrive Binatti – ho voluto manifestare a livello personale la mia gratitudine e riconoscenza ai primi cittadini degli ottantasette Comuni del nostro territorio. Per l’impegno e l’abnegazione con la quale ogni giorno, da oltre un mese, affrontano l’emergenza. Nei prossimi giorni sarà a loro consegnata da parte mia una mascherina realizzata con i colorinostra bandiera in segno di onore, di orgoglio e di senso di ...

