“L’isolamento è come stare in carcere Indosso gli stessi abiti e sono tutti gay”

"Una cosa che ho imparato dall'essere in quarantena è che è come stare in carcere. Soprattutto perché sto indossando gli stessi abiti da dieci giorni e perché qua dentro sono tutti gay". Queste le parole della conduttrice statunitense Ellen DeGeneres. Amatissima, seguita da milioni di spettatori, Ellen ha sposato l'attrice Portia De Rossi nel 2008. La battuta, perché probabilmente era quello che Ellen voleva fare, non è stata però apprezzata da tutti, anzi. La conduttrice ha ripreso il suo programma e lo sta registrando da una delle sua case in California: in molti si sono infuriati proprio per le dimensioni e la bellezza della dimora. "Hey @TheEllenShow, i detenuti di questo paese sono intrappolati in una quarantena di 24 ore in celle che hanno probabilmente le dimensioni di una delle tue docce"

