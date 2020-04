Kevin Smith: “Harvey Weinstein mi deve ancora dei soldi per Clerks” (Di domenica 12 aprile 2020) Kevin Smith, regista di Clerks, ha parlato del suo rapporto professionale complicato con Harvey Weinstein, il produttore recentemente condannato per stupro. Kevin Smith, regista di Clerks, ha parlato del suo rapporto professionale complicato con Harvey Weinstein, in un'intervista concessa a Variety in occasione della prossima uscita di un documentario sulla carriera del cineasta (il film doveva debuttare al festival South By Southwest, poi annullato, e punta ora a un esordio autunnale). In tale sede ha spiegato che Weinstein, con cui ha lavorato fino al 2008, tecnicamente gli deve ancora dei soldi per il primo film: "Lo comprò per 227.000 dollari, e il film incassò 3 milioni al botteghino. Mi spettava una percentuale dei guadagni, e per sette anni mi dissero che ... Leggi su movieplayer Focus Features lancia i Movie Mondays : film gratis in streaming e Q&A con Wes Anderson e Kevin Smith

Kevin Smith : "Jay and Silent Bob Reboot è il mio Avengers : Endgame"

Birds of Prey: secondo Kevin Smith il film non doveva essere R-Rated

La valutazione R-rated di Birds of Prey è per “violenza e linguaggio forte in tutto il mondo, e un po’ di materiale sessuale e di droga”, qualcosa che secondo Smith si sarebbe potuta limitare ...

