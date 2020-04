Il Papa striglia l’Europa | no egoismi ma prova di solidarietà

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 12 aprile 2020) E' arrivata una vera e propriata ai leader europei, con l'invito a fare ricorso a qualsiasi mezzo per essere solidali all'interno dell'Unione Europea perché altrimenti il vecchio continente rischia di precipitare in conflitti che si pensavanmo sepolti dalla storia. In una San Pietro vuota di fedeli per l'emergenza coronavirus,Francesco ha lanciato un monito all'Europa in occasione della celebrazione della Messa di Pasqua. Il Pontefice ha presieduto la liturgia dall'Altare della Cattedra. Nel corso della celebrazione, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, è stato omesso il rito del "Resurrexit". "Il mio pensiero quest'oggi - ha dettoFrancesco - va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus: ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a ...