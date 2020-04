Che Tempo Che Fa | Gli ospiti di Stasera 12 aprile 2020

matteosalvinimi : Al presidente Mattarella ho confermato che siamo al lavoro sui problemi concreti degli Italiani (salute, affitto, m… - matteosalvinimi : Buona #SantaPasqua, Amici, con tutto il mio cuore, a tutti voi, all’Italia che risorge. Non vedo l’ora che arrivii… - Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sen… - SoniaLaVera : RT @arcupede: 'Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione,… - Maxbar65Massimo : RT @TeresaBellanova: Ci vorrà tempo prima che il Covid-19 venga debellato e dovremo convivere con questa minaccia. È il momento di pensare… -

Che Tempo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Che Tempo