Cagliari, Giulini: «Questa crisi ci aiuterà a ritrovare i valori del passato» (Di domenica 12 aprile 2020) Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel 50° anniversario dello scudetto rossoblù Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel 50° anniversario dello scudetto rossoblù. Queste le parole del numero uno dei sardi. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI Giulini SU Cagliari NEWS 24 CALCIO DOPO LA crisi – «Credo che Questa crisi che durerà per qualche anno sia una grandissima opportunità per provare a ritrovare certi valori del passato. Dobbiamo essere bravi noi a ricostruire intorno a un calcio più umano e più povero, questo ci può aiutare per fare un mondo calcistico più equo. Io sono assolutamente contrario a tenere aperto il mercato mentre si gioca. Sento di 3-4 mesi, ma bisognerebbe fare trattative giusto per poche settimane, perché ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Cagliari - Giulini : “non possiamo permetterci Nainggolan”

