The Walking Dead 10, Jeffrey Dean Morgan scherza: "Leggerò lo script del finale su Facetime" (Di sabato 11 aprile 2020) Jeffrey Dean Morgan scherza con i fan dicendo che potrebbe leggere il finale di The Walking Dead 10 con il cast via FaceTime, magari con un tono da fiaba della buonanotte. Jeffrey Dean Morgan ha fatto fare una risata ai fan dicendo che potrebbe leggere lo script del finale di The Walking Dead 10 via FaceTime insieme al cast della serie tv, magari durante il suo nuovo show casalingo, Friday Night In With the Morgans. L'attore che interpreta Negan ha risposto a un utente di Twitter, dove l'attesa per l'ultimo episodio della stagione si fa sempre più spasmodica. La decima stagione di The Walking Dead è infatti momentaneamente conclusa con la puntata The Tower - qui la nostra recensione di The Walking Dead 10x15, ma lo show avrebbe dovuto finire con ... Leggi su movieplayer The Walking Dead 10X16 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming

