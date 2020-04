Mia Farrow, sua figlia Quincy è ricoverata in ospedale per il Coronavirus (Di sabato 11 aprile 2020) La figlia di Mia Farrow ha 26 anni ed è stata ricoverata in ospedale per Coronavirus quando le sue condizioni sono peggiorate. Mia Farrow lancia un appello per la figlia Quincy positiva al Coronavirus. L'attrice ha usato il suo account su Twitter per dare la notizia del peggioramento della malattia della figlia e chiedere ai suoi fan di unirsi a lei nelle preghiere. Lo tsunami Coronavirus ha ormai investito in pieno gli Stati Uniti, la nazione più potente del mondo conta ad oggi cinquecentomila ammalati e più di diciottomila vittime con la città di New York in grande difficoltà. In questo quadro sempre più difficile l'attrice Mia Farrow ha lanciato un appello su Twitter ai suoi follower "Una richiesta personale - ha ... Leggi su movieplayer Mia Farrow - appello disperato dell’attrice “pregate per mia figlia sta lottando in ospedale”

Mia Farrow ha confidato la sua angoscia ai tantissimi fan che la seguono con affetto. Quincy, la figlia che ha adottato nel 1994, sta lottando contro il Coronavirus. In queste ore, si è reso ...

