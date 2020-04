Manchester City, De Bruyne: non solo assist, ecco l’altro record del belga (Di sabato 11 aprile 2020) Kevin De Bruyne è il giocatore più iconico del Manchester City. Il belga ha numeri impressionanti in assist e tiri da lontano Oltre che giocatore più forte del Manchester City, Kevin De Bruyne è probabilmente il miglior rifinitore al mondo. Ben 16 assist fin qui, a sole 2 lunghezze dal record della stagione 2016-2017. Oltre a essere un incredibile generatore di occasioni, De Bruyne tira con grande frequenza. Un dato significativo: dopo Ruben Neves, è il giocatore della Premier con più tiri da lontano. Ben 45. Inoltre, se si fa una media per 90′, il belga è quello con addirittura più conclusioni: 1.9 per 90′. Un calciatore totale, probabilmente il miglior centrocampista al mondo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Cancelo Barcellona : proposto uno scambio al Manchester City

Coronavirus - morta in Spagna la madre del tecnico del Manchester City Pep Guardiola

Calciomercato, Barcellona e Manchester City pensano allo scambio Semedo-Cancelo

Stando a quanto riportato dal sito del quotidiano 'Sport' e dai britannici del 'The Telegraph', Barcellona e Manchester City starebbero lavorando ad uno scambio di terzini che coinvolgerebbe Semedo e ...

