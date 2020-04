Le grandi interviste - Bernie Ecclestone, un uomo solo al comando (Di sabato 11 aprile 2020) Torniamo a parlare di Formula 1 con la nostra rassegna "Le grandi interviste", con cui vi riproponiamo gli esclusivi colloqui che i nostri giornalisti hanno avuto negli scorsi anni con personaggi di spicco del mondo dell'auto. Oggi è il turno dell'ex patron del circus, Bernie Ecclestone, con cui James Evans ha avuto l'occasione di parlare a Montréal durante il weekend del Gran Premio del Canada del 2013. Di seguito trovate il testo integrale dell'intervista, pubblicata per la prima volta su Quattroruote di Agosto 2013.Bernie Ecclestone è una forza della natura. Nonostante i suoi 82 anni, corre fra la pit lane e i paddock con la stessa formidabile energia che ha segnato il suo regno sulla Formula 1 nellultimo trentennio. E seduti allinterno della sua tenda privata, senza le guardie del corpo che ormai presidiano tutti i box, è stato affascinante vederlo al ... Leggi su quattroruote Le grandi interviste - "Se non apprezzi più lazzardo e il pericolo a ogni curva è lora di smettere"

Papa Wojtyla/ "Quell'uomo sembrava immortale" (Le grandi interviste di Enzo Biagi)

Le grandi interviste - Mike Robinson - da designer a imprenditore (Di sabato 11 aprile 2020) Torniamo a parlare di Formula 1 con la nostra rassegna "Le", con cui vi riproponiamo gli esclusivi colloqui che i nostri giornalisti hanno avuto negli scorsi anni con personaggi di spicco del mondo dell'auto. Oggi è il turno dell'ex patron del circus,, con cui James Evans ha avuto l'occasione di parlare a Montréal durante il weekend del Gran Premio del Canada del 2013. Di seguito trovate il testo integrale dell'intervista, pubblicata per la prima volta su Quattroruote di Agosto 2013.è una forza della natura. Nonostante i suoi 82 anni, corre fra la pit lane e i paddock con la stessa formidabile energia che ha segnato il suo regno sulla Formula 1 nellultimo trentennio. E seduti allinterno della sua tenda privata, senza le guardie del corpo che ormai presidiano tutti i box, è stato affascinante vederlo al ...

RaiTre : 'Karol Wojtyla: appunti su un prete polacco': un racconto della vita di Papa Giovanni Paolo II attraverso lo sguard… - lagana_riccardo : RT @BeppeGiulietti: - BeppeGiulietti : - PaoloX68 : RT @RaiTre: «Lunga vita Santità, per lei e per noi. Vogliamo offrirle, come dei fiori, queste immagini della sua patria lontana.» Enzo Biag… - RaiTre : «Lunga vita Santità, per lei e per noi. Vogliamo offrirle, come dei fiori, queste immagini della sua patria lontana… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi interviste Le grandi interviste: Bernie Ecclestone Quattroruote Le grandi interviste

Con queste parole nel 2011 il pilota inglese commentava la sua scelta di appendere il volante al chiodo per sempre ...

CORONAVIRUS: LAGARDE, 'VANNO USATI TUTTI GLI STRUMENTI SENZA ESITARE'

Così il presidente della Bce, Christine Lagarde in un'intervista a 'Le Parisien'. 'La Germania che è molto attaccata al suo budget in pareggio lo ha capito. Ha rinunciato in modo temporaneo alla sua p ...

Con queste parole nel 2011 il pilota inglese commentava la sua scelta di appendere il volante al chiodo per sempre ...Così il presidente della Bce, Christine Lagarde in un'intervista a 'Le Parisien'. 'La Germania che è molto attaccata al suo budget in pareggio lo ha capito. Ha rinunciato in modo temporaneo alla sua p ...