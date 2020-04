Indagato per epidemia e omicidio colposo il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio. Oltre 100 decessi sospetti sotto la lente dei pm milanesi (Di sabato 11 aprile 2020) Il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio di Milano, Giuseppe Calicchio, è Indagato con l’ipotesi di epidemia colposa e omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura del capoluogo lombardo per fare luce su gli oltre 100 decessi avvenuti nella casa di riposo dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Per i stessi reati risultano inoltre indagati i legali rappresentanti dell’Istituto Don Gnocchi e della Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Il dipartimento Ambiente, Salute, Sicurezza, Lavoro, coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che vede tutti i pm del pool impegnati nelle indagini sulle case di riposo, ha iniziato in questi ultimi giorni a iscrivere i vertici delle varie strutture nel registro degli indagati. Secondo quanto si è appreso, sia sul caso del Pio Albergo Trivulzio, su cui indagano i pm Mauro ... Leggi su lanotiziagiornale Alessia Ferrante - morta durante liposuzione/ Chirurgo indagato per omicidio colposo

Il direttore del Pio Albergo Trivulzio è indagato per la morte degli anziani

Indagato per epidemia e omicidio colposo il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio. Oltre 100 decessi sospetti sotto la lente dei pm milanesi (Di sabato 11 aprile 2020) Ildel Piodi Milano, Giuseppe Calicchio, ècon l’ipotesi dicolposa enell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura del capoluogo lombardo per fare luce su gli oltre 100 decessi avvenuti nella casa di riposo dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Per i stessi reati risultano inoltre indagati i legali rappresentanti dell’Istituto Don Gnocchi e della Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Il dipartimento Ambiente, Salute, Sicurezza, Lavoro, coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che vede tutti i pm del pool impegnati nelle indagini sulle case di riposo, ha iniziato in questi ultimi giorni a iscrivere i vertici delle varie strutture nel registro degli indagati. Secondo quanto si è appreso, sia sul caso del Pio, su cui indagano i pm Mauro ...

repubblica : ?? Coronavirus, il direttore generale del Trivulzio Calicchio indagato per epidemia colposa e omicidio colposo - fattoquotidiano : Coronavirus, “omicidio ed epidemia colposa”: indagato il dg del Pio Albergo Trivulzio per le oltre 100 morti nella… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 La procura di Milano indaga su oltre 100 morti al #Trivulzio. Indagato anche il direttore generale della… - Barbara96087056 : RT @il_burocrate: Fontana indagato per abuso d’ufficio e tangenti: nell’uovo di Pasqua ha trovato l’avviso di garanzia. - GiacumboRomeo : RT @il_burocrate: Fontana indagato per abuso d’ufficio e tangenti: nell’uovo di Pasqua ha trovato l’avviso di garanzia. -