Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO

Coronavirus : distribuiti migliaia di pacchi spesa a Marsala - sindaco 'utilizzati 42mila euro'

Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) Fare laonai tempi delè diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delleo rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi on”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ...

Twiperbole : Spesa, seconde case, visite a nonni e genitori, spostarsi in bici, in auto: domande e risposte di @RegioneER sulla… - polveredystelle : RT @Alexanderxxvii1: Il coronavirus e i tagli alla alla assistenza sociale italiana. I soldi sono stati spesi per i migranti. Nel pieno del… - AnnaAlisa12 : RT @Alexanderxxvii1: Il coronavirus e i tagli alla alla assistenza sociale italiana. I soldi sono stati spesi per i migranti. Nel pieno del… - GastoneMappini : RT @Alexanderxxvii1: Il coronavirus e i tagli alla alla assistenza sociale italiana. I soldi sono stati spesi per i migranti. Nel pieno del… - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Il coronavirus e i tagli alla alla assistenza sociale italiana. I soldi sono stati spesi per i migranti. Nel pieno del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa Coronavirus, la stretta strada dei buoni spesa tra costi di commissione e beni di prima necessità la Repubblica Coronavirus, Musumeci apre al rientro dei siciliani rimasti al Nord: «Ma serve cautela»

Il presidente della Regione lo ha spiegato in un messaggio sui social. Il Pd: bene, ora si dia seguito alle parole Il presidente della Regione Nello Musumeci ha aperto, siapure con prudenza, all’ipote ...

Borghetto, l'opposizione: "Serve più trasparenza. Nemmeno una comunicazione su cambio vice sindaco"

Cinque Terre - Val di Vara - "Spiace constatare che, tra tutti i momenti possibili, il sindaco di Borghetto Claudio Delvigo abbia deciso di avviare la personale campagna elettorale in un momento così ...

Il presidente della Regione lo ha spiegato in un messaggio sui social. Il Pd: bene, ora si dia seguito alle parole Il presidente della Regione Nello Musumeci ha aperto, siapure con prudenza, all’ipote ...Cinque Terre - Val di Vara - "Spiace constatare che, tra tutti i momenti possibili, il sindaco di Borghetto Claudio Delvigo abbia deciso di avviare la personale campagna elettorale in un momento così ...