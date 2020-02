Statale (Di venerdì 28 febbraio 2020) Milano, 28 feb. (AdnKronos Salute) – Comparsa "tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre 2019", l'epidemia di nuovo coronavirus ha avuto a partire da dicembre una 'super accelerazione': da allora, ogni contagiato ha prodotto altri 2,6 casi e il tempo di raddoppio dell'epidemia è stato di 4 giorni. Lo hanno scoperto gli scienziati dell'università Statale di Milano autori di uno studio che ricostruisce i primi mesi di vita della Covid-19. Il lavoro – ha appreso l'AdnKronos Salute – è stato appena accettato per la pubblicazione sul 'Journal of Medical Virology' e i risultati sono già stati inviati dalla rivista all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'équipe è quella di Gianguglielmo Zehender, Alessia Lai e Massimo Galli del ... Leggi su notizie

