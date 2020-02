Xbox Series X e VR: Microsoft non ha piani per la realtà virtuale al lancio della nuova console (Di martedì 11 febbraio 2020) Il boss di Xbox Phil Spencer ha parlato di nuovo del futuro di Xbox e della VR. Spencer, sostanzialmente, spera che la realtà virtuale non scompaia, e si augura invece una crescita per la tecnologia: "spero diventi qualcosa di molto grande di modo che, per noi, sarà scontato supportarla".Parlando come ospite sul podcast Gamertag Radio, Spencer ha ribadito la posizione attuale di Xbox nei confronti della realtà virtuale. Tuttavia, ha offerto parole di supporto per coloro che stanno attualmente lavorando nello spazio VR.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : #XboxSeriesX: la VR non rientra nei piani di lancio della nuova console. - pcexpander : Xbox Series X: ci sarà la VR? Phil Specer spiega il punto di vista di Microsoft #pcexpander #cybernews #nonstopnews… - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: I giochi retrocompatibili su #XboxSeriesX sono già moltissimi, secondo Phil Spencer. -