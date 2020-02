Tg2 Post, Umberto Broccoli 'impalla' Alba Parietti e lei lo riprende (Di martedì 11 febbraio 2020) Nessuno può mettere Alba in un angolo. La Parietti si collega con il Tg2 Post ma il suo volto viene parzialmente coperto da Umberto Broccoli. L’autore è seduto in studio, mentre la showgirl appare nel videowall alle sue spalle.Una Postazione classica, spesso utilizzata dal programma, che però non sembra gradita all’opinionista, chiamata a commentare il Festival di Sanremo appena terminato.Tg2 Post, Umberto Broccoli 'impalla' Alba Parietti e lei lo riprende pubblicato su TVBlog.it 11 febbraio 2020 05:01. blogo

tvblogit : Tg2 Post, Umberto Broccoli 'impalla' Alba Parietti e lei lo riprende - irenesalaris : @amaricord Io sto guardando tg2 post, mi sento Christiane F. allo zoo di Berlino e prima di martedì per me San Remo era il male assoluto. - johnnybambin : @Casti_F Lo stesso gianni morandi se ne è vantato con un post su FB, l'ho visto al TG2, un TG che poi da pure risa… -