Terremoto Molise 11 febbraio 2020: scosse, epicentro e cos'è successo (Di martedì 11 febbraio 2020) Terremoto Molise 11 febbraio 2020: scosse, epicentro e cos'è successo Terremoto Molise 11 febbraio 2020: questa mattina, poco prima delle 10, una scossa di magnitudo non particolarmente intensa ha colpito la Regione. Si è trattato a tutti gli effetti di un Terremoto "molto leggero", che infatti non è stato avvertito dalla popolazione, sebbene sia stato naturalmente rilevato dai sismografi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo. Terremoto Molise 11 febbraio 2020: magnitudo, epicentro e ipocentro Stando ai dati Ingv, martedì 11 febbraio alle ore 09.50 è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 a una profondità di 10 km. L'epicentro del Terremoto è stato Rotello, in provincia di Campobasso. Il sisma è stato registrato anche nei paesini confinanti, ovvero Serracapriola, Chieuti, Casalnuovo ...

