Popolare di Bari, la colpa di Bankitalia: nel 2015 poteva rimuovere i vertici e non l’ha fatto (Di martedì 11 febbraio 2020) Dalle carte dell’indagine sui vertici dell'istituto barese, emerge il comportamento contraddittorio di Banca d’Italia. Che spinge formalmente per un cambio dei vertici dell’istituto, ma che non adotta gli strumenti in suo possesso per rimuoverli. E che anche quando cambia la governance, continua a parlare solo coi vecchi padroni della banca. fanpage

