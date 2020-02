Pelè, il campione non esce più di casa: “È depresso e non riesce a camminare bene” (Di martedì 11 febbraio 2020) Pelé, uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, sta attraversando un momento molto difficile. È depresso e non esce mai di casa, ha rivelato il figlio Edinho, ex calciatore del Santos. Il campione ha problemi di mobilità a causa di un intervento all’anca, e questo gli sta provocando vari problemi anche a livello psicologico. Il figlio di Pelè ha raccontato ai microfoni di GloboEsporte.com che queste difficoltà “gli stanno provocando una certa depressione. Lui è sempre stato una figura imponente e il fatto di non poter camminare bene lo mette in imbarazzo. Non vuole farsi vedere in giro e praticamente non abbandona mai casa”. O Rei, come è stato soprannominato, compirà ottanta anni il 23 ottobre e nelle ultime uscite pubbliche si muoveva su una sedia a rotelle. Da vari anni le sue condizioni di salute sono precarie, anche se meno critiche di qualche tempo ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Pelè, il campione non esce più di casa: “È depresso e non riesce a camminare bene” - MauLazio29 : Che dispiacere!!!!!! Leggere notizie poco confortanti sulla salute del grande #Pelè Speriamo bene! Coraggio campi… - Noovyis : (Pelè, il campione non esce più di casa: “È depresso e non riesce a camminare bene”) Playhitmusic - -