Paolo Glaentzer non è più prete: la decisione di Papa Francesco dopo gli abusi (Di martedì 11 febbraio 2020) Mesi dopo che la giustizia italiana lo ha condannato per abusi sessuali su minori, è arrivata anche la decisione del tribunale ecclesiastico su Paolo Glaentzer. Il parroco è stato dimesso dallo stato clericale: il suo processo ha visto per la prima volta la diocesi schierarsi come parte civile. Condannato per abuso su minore La vicenda di Don Paolo Glaentzer ha ampiamente conquistato l’opinione pubblica negli scorsi anni, come spesso capita in casi delicati come questi. Il sacerdote di Calenzano era stato sorpreso in auto assieme ad una bambina di 10 anni. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine aveva anche rischiato il linciaggio da parte della folla accorsa.Avevano fatto clamore anche le sue giustificazioni: l’allora don Glaentzer aveva detto che pensava che la bambina avesse 15 anni, quindi che era stata lei a prendere l’iniziativa e infine anche che si trattava di uno ... thesocialpost

