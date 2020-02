Ostetriche fratturano le gambe a neonato durante il parto: era in posizione podalica (Di martedì 11 febbraio 2020) Accade in Russia, precisamente a Voronezh: una coppia che aveva deciso di far nascere il figlio in casa chiama due Ostetriche per assistere la madre durante il parto. Qualcosa va storto, le due, probabilmente poco qualificate, si ritrovano a dover fronteggiare una situazione complessa: il bambino è in posizione podalica. La posizione podalica è un’anomala presentazione del feto; quando si verifica in prossimità del termine della gravidanza o durante il travaglio, la testa del nascituro è rivolta in alto, anziché essere impegnata nella pelvi materna (cioè verso il fondo dell’utero). Le due Ostetriche provano a tirare il bambino dalle gambe e la situazione si complica perché così facendo procurano la frattura degli arti inferiori al piccolo. L’episodio è stato riportato sul Daily Mail. All’arrivo dei medici, chiamati quando la situazione era diventata ormai critica, è stato ... tpi

Ostetriche fratturano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ostetriche fratturano