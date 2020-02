Ora Trump fa paura ai dem: show nello New Hampshire (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Presidente Donald Trump promette di continuare a “vincere”, aizzando la folla venuta ad ascoltarlo con poche semplici parole: “Il meglio deve ancora venire”. A Manchester, nel New Hampshire, il tycoon ha dato spettacolo davanti a diciassettemila persone che chiedevano “altri quattro anni” di The Donald alla Casa Bianca, alla vigilia delle primarie del partito democratico nello stato. Come riporta il Corriere della Sera, nel centro della città, fin dalle otto di mattina, c’erano strade transennate, agenti a cavallo e una fila interminabile di persone al freddo e sotto la pioggia per ascoltare il presidente nella Snhu Arena. Nessuno tra i candidati democratici, rimarca il Corriere della Sera, non Bernie Sanders, non Pete Buttigieg, per non parlare degli altri, è riuscito in questi giorni a mobilitare una folla così compatta, convinta di vincere ... it.insideover

