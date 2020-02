Morgan litiga in diretta dalla Balivo con la madre: è successo di tutto (Di martedì 11 febbraio 2020) Accorato appello della madre del cantante che dopo il clamoroso caso di Sanremo è intervenuta a “Vieni da Me” in difesa del figlio che chiama in diretta e annuncia di volere fare la pace con tutti… Parla la madre di Morgan La telefonata che non ti aspetti: lunedì pomeriggio alle 15.43, un minuto prima che … L'articolo Morgan litiga in diretta dalla Balivo con la madre: è successo di tutto proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

CharlieWhateva3 : RT @see_lallero: RAGAZZI MA SU RAI 1 C'E' MORGAN CHE LITIGA CON LA MAMMA MA DI COSA STIAMO PARLANDO? - micene_return : #vienidame è un programma di classe, a differenza di #Pomeriggio5 e #noneladurso E poi arriva Morgan che al telef… - F1Carcarla : RT @see_lallero: RAGAZZI MA SU RAI 1 C'E' MORGAN CHE LITIGA CON LA MAMMA MA DI COSA STIAMO PARLANDO? -