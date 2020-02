Marco Vannini: ‘La vita in diretta’ rivela dove vivono i Ciontoli, i loro avvocati diffidano il programma (Di martedì 11 febbraio 2020) Omicidio Marco Vannini: la famiglia Ciontoli andrà di nuovo a processo, lo ha stabilito la Corte di Cassazione che venerdì scorso ha accolto il ricorso della Procura generale e delle parti civili che chiedono sia contestato a tutti gli imputati l’omicidio volontario con dolo eventuale e non colposo, come avvenuto in secondo grado. La vita in diretta rivela dove vivono i Ciontoli, scatta la diffida La vita in diretta, nella puntata di lunedì 10 febbraio, ha dedicato un ampio spazio agli ultimi accadimenti di questa drammatica vicenda giudiziaria che ha visto vittima un ragazzo di 20 anni, colpito da un proiettile esploso a bruciapelo in casa della fidanzata Martina Ciontoli, e soccorso solo 110 minuti dopo lo sparo. Quel ritardo, lo ha provato una super perizia e ribadito in aula il Procuratore generale pochi giorni fa, gli è stato fatale. Marco Vannini è morto dopo ore di agonia, ... urbanpost

