Legalità e sviluppo: gli studenti incontrano Gherardo Colombo (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Legalità come motore della società e dell’economia. Sarà l’argomento della “Conversazione con Gherardo Colombo” che si terrà il prossimo mercoledì 19 febbraio nell’aula magna del Liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. L’iniziativa è voluta e organizzata da Coldiretti Campania e Ue.Coop, di cui l’ex magistrato di “Mani Pulite” è presidente nazionale. Partendo dal libro di Colombo “Sulle Regole”, gli studenti potranno interagire con l’autore analizzandone i contenuti. La tappa casertana è parte di un tour che l’ex pubblico ministero sta portando nelle scuole italiane attraverso una riflessione pubblica sulla giustizia e sull’educazione alla Legalità. In questa attività incontra ogni anno circa 250 mila studenti in tutta Italia e proprio per tale attività ha ricevuto il Premio ... anteprima24

Retesei : Legalità e sviluppo, gli studenti incontrano Gherardo Colombo. - bassairpinia : LEGALITÀ E SVILUPPO, GLI STUDENTI INCONTRANO GHERARDO COLOMBO INIZIATIVA DI COLDIRETTI CAMPANIA E… -