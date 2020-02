Lazio, Luis Alberto è l’uomo in più: 11 assist e oltre 1.000 passaggi positivi (Di martedì 11 febbraio 2020) Luis Alberto è l’uomo in più della Lazio: 11 assist e ben 1.120 passaggi positivi, soltanto 196 quelli sbagliati Verticalizzazioni, passaggi e invenzioni. Questo è Luis Alberto, l’uomo in più di una Lazio che continua a volare. I numeri – come si legge su La Gazzetta dello Sport – sono davvero incoraggianti: oltre 1.000 passaggi positivi, soltanto 196 quelli non andati a buon fine. Un valore aggiunto per la squadra di Simone Inzaghi, ma anche per la Spagna: chissà se il centrocampista iberico rientrerà nella lista del ct. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

